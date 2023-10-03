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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: استغل وقتك في المشي

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من أبرز صفات مواليده الرغبة فى الانتقام حتى من الأمور البسيطة وحب الغموض وعدم الإفصاح بتفاصيل الحياة العادية للأخرين والوصول إلى الأهداف دون مصلحة الآخرين

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج العقرب فى حظك اليوم 3/10/2023


تعرف اليوم طريقا جديدا أو وسيلة جديدة تزيد بها دخلك. تعرف اليوم معلومات جديدة ولكنك تجد صعوبها في استيعابها بالكامل اليوم، لذا دون ما تريده في مفكرتك حتى يمكن إعادة النظر فيها فيما بعد. استغل وقتك في المساء في ممارسة رياضة المشي.

 

توقعات برج العقرب حظك اليوم مهنيا:

تحديدك الدائم لأفكارك ساعدك طوال الوقت على تقديم أفضل مالديك ومنافسة من حولك من زملائك، مما جعلك في المقدمة ولا يستطيع أحد منافسة أبداً.


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا:

حبك الشديد لشريك حياتك ساعدك في عيش حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، يحسدك عليها كل من حولك، ويتخذونك طوال الوقت مثلهم الأعلى.

 

 

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حظك اليوم البرج العقرب صحيا:

الانضباط هو مفتاح صحتك الجيدة اليوم. بينما لا تتناول الأطعمة السريعة وتمارس التمارين الرياضية، فإنك بحاجة لأن تقوم بها في الوقت المناسب أو بطريقة منظمة.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

الوقت مناسب تمامًا للاستمتاع ببعض المرح مع الأصدقاء ، اخرج لحفلة أو أمسية مليئة بالمرح ومن المرجح أن تصبح روح وحياة هذه الاحتفالات.

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