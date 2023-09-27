علامات لا تتجاهلها.. لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بمرض نادر

سرطان الغدة الدرقية النخاعي يعد أحد أخطر أنواع سرطان الغدة الدرقية ينشأ من الخلايا C، التي تنتج هرمون الكالسيتونين. هذا النوع من السرطان وأورام النخاع بشكل عام هو ثالث أكثر أنواع سرطانات الغدة الدرقية شيوعًا ويشكل حوالي 3 ٪ من جميع حالات سرطان ،ويبلغ 25 ٪ من حالات سرطان الغدة الدرقية النخاعي هي وراثية بطبيعتها.



عندما يحدث سرطان الغدة الدرقية النخاعي يطلق عليه سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقطع (SMTC). وحسب موقع هيلثي لاين، يظهر سرطان الغدة الدرقية النخاعي لدى الأشخاص الذين يعانون من أورام الغدد الصماء المتعددة من النوع 2 أ و 2 ب. عندما يحدث سرطان الغدة الدرقية النخاعي دون أورام الغدد الصماء الأخرى، يطلق عليه سرطان الغدة الدرقية النخاعي العائلي .



ما هو سرطان الغدة الدرقية النخاعي؟

سرطان الغدة الدرقية النخاعي هو نوع من سرطان الغدة الدرقية. يبدأ الورم من خلايا C المتخصصة الموجودة عادة في الغدة الدرقية، وهي غدة تقع في مقدمة العنق أسفل الرقبة حيث إنها مسؤولة عن إرسال الهرمونات إلى باقي أجزاء الجسم.

ويسمى الجزء الداخلي من الغدة الدرقية النخاع حيث يحتوي النخاع على خلايا خاصة تسمى خلايا C parafollicular و التي تنتج الهرمونات وتطلقها ،ويحدث سرطان الغدة الدرقية النخاعي عندما تصبح الخلايا C سرطانية وتنمو خارج نطاق السيطرة.

علامات سرطان الغدة الدرقية النخاعي:

نظرًا لأن سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقطع في وقت مبكر لا يظهر مع أي أعراض، فمن الصعب تقييم مدة نمو الورم.

وجود كتلة غير مؤلمة في الرقبة ،مثل الخلايا C العادية ، تصنع الخلايا C الموجودة في سرطان الغدة الدرقية النخاعي هرمونًا يسمى الكالسيتونين.

يمكن أن يؤدي زيادة إنتاج الكالسيتونين بواسطة الورم إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم لدى بعض المرضى.

قد يعاني المرضى الذين يعانون من زيادة مستويات الكالسيتونين من أعراض مثل الإسهال والاحمرار.

كما يعد سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC): شكل نادر يرتبط غالبا بحالة وراثية تسمى الورم الصماوي المتعدد (MEN).



على الرغم من ندرة حدوث ذلك مع سرطانات الغدة الدرقية الأخرى، إلا أن أورام الغدة الدرقية النخاعية قد تكون طرية عند اللمس.

ويمكن أن تكون مؤلمة أيضًا سواء نشأت في الغدة الدرقية أو حيث انتشرت في العقد اللمفاوية في الرقبة.

ولكن، لا تنتج جميع أنواع السرطان تقريبًا التي تنتشر إلى العقد اللمفاوية في الرقبة أي إزعاج ملحوظ

علامات أخرى:

تشمل صعوبة البلع.

أو قد يشعر المصابون بضيق في النفس خاصة عند الاستلقاء.

في حالات السرطان المتقدم الذي ينمو ويغزو الهياكل المحيطة، قد يعاني المرضى من بحة في الصوت.

تورم العُقَد اللمفية في الرقبة

ألم في العنق والحلق



يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض انضغاطية وتلك المذكورة آنفاً البحث عن التقييم الطبي على الفور.