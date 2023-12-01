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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

الابراج
الابراج

مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة الكبيرة على تحقيق أهدافه، مهما كانت الصعوبات من حوله، ولا يحب أن يسمع الرأي الآخر، مهما كان صحيح.

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برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023: لديك روح المغامرة لكن ثق بنفسك


برج الأسد في حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023


مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم عل كل من حوله، ولديه إخلاص شديد لحبيبه، ويحب القراءة والمعرفة والإطلاع على الأحداث الجديدة ليكون على علم بكل شيء.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد مهنيا وعاطفيا وصحيا وماليا.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني
ضع خطط طويلة الآجل لعملك حتى تتعرف على مدى تقدمك من عدمه، ولتعرف أوجه النقص حتى تحاول أن تقويها، لتحصل على الأرباح المتوقعة في المستقبل القريب.

برج الأسد اليوم ماليا
برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا
أبحث عن نصفك الآخر في وسط الناس من حولك، ستجده لا محالة، وستتفاجئ بكم الصفات المشتركة التي بينكما، ولم تكن تعلم عنها شيء، لتشعر بالسعادة والبهجة.

برج الأسد اليوم صحيا
حاول أن تتخلص من مشاعر التوتر والقلق، التي تشعر بها، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المفضلة كل صباح، وتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
لا تجعل القيود تعيق تقدمك نحو هدفك الذى تطمح فيه، وأعمل عمل جاد، ولا تترك شيء للصدفة، وكن على دراية بكل الأحداث من حولك، حتى تحقق أقصى استفادة.

يوم الحظ: الأحد
لون الحظ: ذهبي
رقم الحظ: 19
التوافق اليومي لبرج الأسد
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج السرطان ، برج الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: الحمل ، الميزان  

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