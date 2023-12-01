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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أخطر خالد بيبو، مدير الكرة، بعدم ممانعة النادي في رحيل أي لاعب، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يرغب في الرحيل، حيث لن يكون أحد فوق النادي.

 

وأوضح شبانة في برنامجه "بوكس توبوكس" على قناة etc أن الخطيب أكد على تطبيق اللائحة بصرامة وقوة على اللاعبين، خاصة بعد توفير كل مطالب اللاعبين وصرف جميع مستحقاتهم المالية.

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وأضاف: "تم تلبية مطالب مارسيل كولر أيضًا، ولا يوجد مبرر للتراجع الفني، وكانت الجلسة مع الخطيب شديدة جداً، خاصة بعد النتائج الأخيرة في الدوري وحالة الغضب الجماهيري".

 

وأشار إلى أن الخطيب لن يقبل بـ "لي الذراع" من أي لاعب في الأهلي، خاصة بعد تصريحات بعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن الأهلي لديه دور كبير في رفع مكانة اللاعبين، وسيتم متابعة أي خروقات بدقة.

الإعلامي محمد شبانة أحمد فتوح خالد بيبو محمد شبانة محمود الخطيب

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