شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد أكرم توفيق وعبد القادر من رحلة تنزانيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن أسباب استبعاد أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك "كولر غير راض عن مستوى أكرم توفيق وأحمد عبد القادر بعدما أعطى الفرصة للاعبان أكثر من مرة خلال آخر فترة وبالتالي جاء الاستبعاد فنياً من مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر، من قائمة الفريق التي سافرت إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، المقرر لها غدًا السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال دوري أبطال أفريقيا.