في ختام زيارتها .. رئيسة المجر توجه رسالة شكر لمصر | شاهد

نشرت رئيسة المجر كتالين نوفاك، أمس الخميس، عبر حسابها على موقع "إكس" فيديو يوثق مقتطفات من زيارتها إلى مصر.

وعلقت رئيسة المجر على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بالقول: "شكرا يا مصر على الاستقبال الحميم".

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية كاتالين نوفاك رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدة الرسمي، أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.