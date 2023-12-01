حدث ليلا | انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج.. والحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع صدى البلد موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، والتى جاءت على رأسها الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أخبار البلدالحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا

قررت الحكومة السيطرة على أزمة السكر، بعد أن أدت قلة المعروض منه إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، وأكدت أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل 15 ديسمبر الجاري.

سفارات مصر في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

تستقبل سفارات جمهورية مصرالعربية في 18 دولة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة صباحا، بتوقيت القاهرة، أبناء الجاليات المصرية في كل منها؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الخطيب تدخل لحلها بنفسه| إسلام صادق يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، مع المدرب مارسيل كولر، لمناقشة أسباب تراجع مستوي الفريق هذا الموسم بعد تحقيق ألقاب كبرى عدة في الموسم الماضي.

فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل كانت على علم بمخطط حركة حماس لتنفيذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعها.

اعتبارا من الأحد .. السكة الحديد توقف هذه القطارات لمدة 12 يوما

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023.