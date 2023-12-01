الخطيب تدخل لحلها بنفسه| إسلام صادق يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، مع المدرب مارسيل كولر، لمناقشة أسباب تراجع مستوي الفريق هذا الموسم بعد تحقيق ألقاب كبرى عدة في الموسم الماضي.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "النادي الأهلي فيه مشاكل كبيرة والخطيب تدخل لحلها بنفسه"

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

