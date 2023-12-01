عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتبارا من الأحد .. السكة الحديد توقف هذه القطارات لمدة 12 يوما

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023.


وهو ما سيستتبعه  اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.


وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة  ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الاعمال بالخط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

50 صورة من مشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أول صور لانطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة 2024 بالسفارة المصرية في اليابان|شاهد

سفارة مصر في بكين تفتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

مفاجأة غير سعيدة لمحتكر السكر في السوق

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان المجنون على غزة

سادس دولة تدخل الماراثون.. المصريون في الصين يبدأون الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

دواء جديد لمصابي النخاع الشوكي.. يعيد الحياة للقدم

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ