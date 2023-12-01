لأول مرة منذ 13 عاما.. شتاء قاس ينتظر بريطانيا

سجَّلت بريطانيا ليلةً قاسيةً من حيث برودة الطقس لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -8 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتنذر هذه الأحوال الجوية الشديدة بشتاء قاسٍ وبرودة شديدة بعد الصيف الحار الذي شهدته البلاد قبل بضعة أشهر فقط.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصدرت السلطات البريطانية، تحذيرًا باللون الأصفر بسبب الأحوال الجوية السيئة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة في بعض مناطق بريطانيا، في ظل الموجة الباردة التي تجتاح البلاد.

أفاد مكتب الأرصاد الجوية أن بعض مناطق المملكة المتحدة شهدت الليلة الماضية أبرد ليلة في شهر نوفمبر منذ 13 عامًا، حيث بلغت الحرارة الدنيا -7 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى -8 درجات مئوية في المرتفعات الاسكتلندية.

ويستمر التحذير الأصفر للثلوج حتى مساء اليوم، وأصدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تحذيرات بشأن الأحوال الباردة للأسبوع المقبل، حيث حذرت من التأثيرات الكبيرة المحتملة على قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

حلت هذه الأجواء الباردة لتنذر بشتاء قاسٍ وأيام باردة قد تكون غير مسبوقة هذا العام، بعد أن سجلت بريطانيا صيفًا حارًا أيضًا مع درجات حرارة قياسية خلال شهر يوليو الماضي.