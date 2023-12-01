مفيش أمطار| طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلا على الأنحاء كافة

تشهد حالة الطقس اليوم؛ استقرارًا في الأجواء على أنحاء البلاد كافة وسط انعدام لفرص الأمطار على أي من المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ويظل التحذير من حالة الطقس اليوم، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة