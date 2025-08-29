تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن استدعاء ضخم يشمل 497,624 مركبة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل محتمل في خرطوم الفرامل الخلفي المرن قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وفقدان فعالية التوقف.

الاستدعاء يشمل سيارات فورد إيدج موديلات 2015 حتى 2018، بالإضافة إلى لينكولن MKX موديلات 2016 حتى 2018.

وكلا الطرازين يستخدمان نظام فرامل مشابه، مع وجود الخراطيم المعيبة وفقًا للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد يتمزق خرطوم الفرامل بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تسرب السائل. هذه المشكلة قد تتسبب في:

زيادة المسافة المطلوبة للتوقف.

انزلاق دواسة الفرامل بشكل غير طبيعي.

إضاءة تحذير الفرامل باللون الأحمر.



ورغم خطورة العيب المحتمل، أكدت فورد أنها لم تتلقَ أي تقارير عن حوادث أو إصابات حتى الآن

أوضحت الشركة أن نحو 1% فقط من السيارات قد تكون متأثرة فعليًا، لكنها فضّلت المضي في حملة الاستدعاء "بدافع الحذر"، كما طلبت من الوكلاء تأجيل تسليم أي سيارات متاحة في المخزون حتى إيجاد الحل المناسب.

بهذا الإجراء، يصل إجمالي عدد السيارات التي استدعتها فورد خلال عام 2025 إلى أكثر من 1.06 مليون سيارة، وهو رقم قياسي لم يسبق للشركة تسجيله.