البحث عن 5 أشخاص تحت الأنقاض.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق بأسيوط

شهدت قرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للعثور على 5 أشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على 5 أشخاص تحت الأنقاض.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.