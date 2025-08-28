صندوق "عطاء" يشارك في احتفالية مدارس مرحبة ومتطورة بالقاهرة و أسيوط

في إطار مشروع مدارس مرحبة ومتطورة الممول من صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء "بالتعاون مع جمعية الدمج بهدف إعداد مدارس دامجة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية والاعاقة الذهنية بمدارس التعليم العام في محافظات القاهرة و أسيوط من خلال توفير آليات دمج فعالة ومستدامة وتمكين وتطوير الطلاب تكنولوجياٌ حيث يعمل المشروع داخل 63مدرسة مع364طالب شارك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء في احتفالية اقامتها جمعية الدمج لتكريم الطلاب ذوي الإعاقة الفائزين في مسابقة التكنولوجيا والتي أقيمت لقياس مدي استجابة الطلبة وتفاعلهم مع العملية التعليمية، وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم وقدراتهم



وأكدت اميرة الرفاعي المدير التنفيذي للصندوق انه خلال الاحتفالية تم الإعلان عن الفائزين في المسابقة النهائية في استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية حيث جرى التقييم على استخدام جهاز الحاسب الآلي بمساعده البرنامج الناطق للطلاب المكفوفين وكذلك لطلاب ضعف البصر، و التقييم على استخدام جهاز السطر الالكتروني وشارك في المسابقة 58طالب في المرحلة الثانية من خلال 29 مدرسه مجهزه بأدوات التطوير التكنولوجي

كما حصل جميع الطلاب المشاركين على هدايا تشجيعيه تقديرا لمجهودهم ومستواهم المتميز في استخدام التكنولوجيا المساعدة ، بالإضافة الي حصول الاوائل في المسابقات على اجهزه هواتف ذكيه لكل طالب كما تم تكريم الكوادر العاملة مع هؤلاء الطلاب من المديرين والأخصائيين .



