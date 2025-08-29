وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي ؛ ولكن بشرط واحد.

وبحسب تقترير إعلامية ؛ فقد هاجم عراقجي، المواقف الأوروبية بعد إعلان فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن هذه الخطوة "غير قانونية" وتُعقّد فرص الحل الدبلوماسي.

كما أكد أن الدول الأوروبية ليست لديها الولاية القانونية لإعادة فرض العقوبات.

كما أدان عراقجي، خلال في اتصالات هاتفية مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تفعيل الآلية العقابية، محذرا من أن طهران "ستتخذ الإجراء المناسب تجاه السلوك الاستفزازي للترويكا الأوروبية".

تأتي تلك التصريحات في ظل إستعداد البرلمان الإيراني لتمرير مشروع قانون برلماني جديد أنه ينص على إنهاء كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي.