وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بعقود رسمية فى إيطاليا.. قدم الآن
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي
الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة اليوم الجمعة
الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "سماحة الإسلام"
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. 125 جائزة وأرزاق يغفلها كثيرون
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي

عباس عراقجي
عباس عراقجي
محمود نوفل

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي ؛ ولكن بشرط واحد.

وبحسب تقترير إعلامية ؛ فقد هاجم عراقجي، المواقف الأوروبية بعد إعلان فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن هذه الخطوة "غير قانونية" وتُعقّد فرص الحل الدبلوماسي.

كما أكد أن الدول الأوروبية ليست لديها الولاية القانونية لإعادة فرض العقوبات.

كما أدان عراقجي، خلال في اتصالات هاتفية مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تفعيل الآلية العقابية، محذرا من أن طهران "ستتخذ الإجراء المناسب تجاه السلوك الاستفزازي للترويكا الأوروبية".

تأتي تلك التصريحات في ظل إستعداد البرلمان الإيراني لتمرير مشروع قانون برلماني جديد أنه ينص على إنهاء كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي.

إيران البرنامج النووي الإيراني عباس عراقجي الترويكا الأوروبية الأسلحة النووية

