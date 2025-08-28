أفادت وكالة رويترز، بأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطلق عملية لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

في وقت سابق، أعلنت إيران، عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد بعد توقف واسع للتعاون مع الوكالة، وذلك بهدف الإشراف على عملية تجديد وقود محطة بوشهر النووية.

وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن هذا التحرك تم بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، دون أن يعني التوصل إلى إطار تعاون جديد أو شامل مع الوكالة، وفق رويترز.

وفي تصريح مفصل، أوضح عراقجي أن هذه الخطوة لا تعكس عودة كاملة للتعاون، مشيراً إلى أن كل طلبات الوكالة يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى، وأن “أي نص جديد لم يُعتمد بعد”، بينما يقتصر عمل المفتشين حاليًا على متابعة تغيير الوقود في محطة بوشهر، حسب وكالة ايرنا الايرانية.