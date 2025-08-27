قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال أربعة دبلوماسيين لوكالة “رويترز” إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستعد لبدء عملية "العودة السريعة" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك في ظل استمرار طهران في رفض العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول الثلاث، المعروفة بمجموعة E3، ستطلق هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها النووية.

 وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تستغرق نحو 30 يومًا، حيث تأمل العواصم الأوروبية خلالها في أن تعيد طهران النظر في موقفها وتستأنف المحادثات المتوقفة منذ شهور.

وأكد مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بناءً على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدًا أنه لم يتم اعتماد نص نهائي لإطار التعاون الجديد حتى الآن.

وأوضح المصدر أن القانون الإيراني يشترط إحالة جميع طلبات التعاون مع الوكالة إلى مجلس الأمن القومي لضمان حماية مصالح البلاد، وأن أي خطوات تتعلق باستبدال الوقود أو التعاون تتم ضمن هذا الإطار القانوني.

في هذا السياق، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويجب أن تخضع للرقابة الدولية، مضيفًا أن المجموعة الأولى من المفتشين عادت إلى إيران والمفاوضات جارية حاليًا بشأن آليات استئناف الأنشطة النووية. 
يأتي ذلك وسط جدل داخلي في البرلمان الإيراني، حيث انتقد نواب متشددون السماح للمفتشين بالدخول دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يدرس الأوروبيون تفعيل آلية "سناب باك" لضمان رصد أي انتهاكات محتملة.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات الأمم المتحدة إيران البرنامج النووي الإيراني فرض عقوبات على إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

وزراء الداخلية العرب: العالم يواجه تهديدات متزايدة ترتب على عاتق أجهزة الحماية المدنية مسئوليات متعاظمة

المتهمان

خلافات عائلية.. عاملان يتعديان على مسن بالضرب في المعادي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد