3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران

قال أربعة دبلوماسيين لوكالة “رويترز” إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستعد لبدء عملية "العودة السريعة" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك في ظل استمرار طهران في رفض العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف الدبلوماسيون أن الدول الثلاث، المعروفة بمجموعة E3، ستطلق هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها النووية.

وتشير التقديرات إلى أن العملية قد تستغرق نحو 30 يومًا، حيث تأمل العواصم الأوروبية خلالها في أن تعيد طهران النظر في موقفها وتستأنف المحادثات المتوقفة منذ شهور.

وأكد مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بناءً على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدًا أنه لم يتم اعتماد نص نهائي لإطار التعاون الجديد حتى الآن.

وأوضح المصدر أن القانون الإيراني يشترط إحالة جميع طلبات التعاون مع الوكالة إلى مجلس الأمن القومي لضمان حماية مصالح البلاد، وأن أي خطوات تتعلق باستبدال الوقود أو التعاون تتم ضمن هذا الإطار القانوني.

في هذا السياق، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويجب أن تخضع للرقابة الدولية، مضيفًا أن المجموعة الأولى من المفتشين عادت إلى إيران والمفاوضات جارية حاليًا بشأن آليات استئناف الأنشطة النووية.

يأتي ذلك وسط جدل داخلي في البرلمان الإيراني، حيث انتقد نواب متشددون السماح للمفتشين بالدخول دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يدرس الأوروبيون تفعيل آلية "سناب باك" لضمان رصد أي انتهاكات محتملة.