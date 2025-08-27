مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عادوا إلى إيران، وفقًا لما ذكره رئيس الوكالة ومسؤولون إيرانيون، على الرغم من الحظر الإيراني على التعاون معها.

وقال رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لقناة “فوكس نيوز”، أمس الثلاثاء: "نحن على وشك استئناف عملنا... هناك العديد من المنشآت النووية، بعضها تعرض للهجوم والبعض الآخر لم يتعرض له… نناقش الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لتسهيل استئناف عملنا".



وشنت إسرائيل ضربات على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي؛ ما أشعل فتيل صراع عسكري غير مسبوق استمر 12 يومًا، ودفع إيران إلى شن هجمات انتقامية على مدن إسرائيلية.

وانضمت الولايات المتحدة أيضًا، حيث ضربت 3 مواقع إيرانية في الأيام الأخيرة من الصراع.