الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "سماحة الإسلام"

أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ليوم 29 أغسطس 2025م، الموافق 6 ربيع الأول 1447هـ، ستدور حول موضوع "سماحة الإسلام"، وذلك في إطار خطتها الدعوية التي تهدف إلى إبراز القيم الأصيلة في رسالة الدين.

الوزارة أوضحت أن اختيار هذا العنوان يهدف إلى إظهار الجوانب المضيئة للسماحة في الشريعة الإسلامية، وما تحمله من معانٍ سامية في معاملة المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

كما بيّنت أن الخطبة ستركّز على ضرورة تجسيد هذه القيم في واقع الحياة اليومية، بما يشمل التعاملات الفردية والعلاقات المجتمعية، بل وحتى على مستوى العلاقات الدولية.

وأكدت الأوقاف أن السماحة في الإسلام ليست مجرد أقوال أو شعارات، وإنما ممارسة حقيقية تُترجم إلى رحمة وتيسير ورفع حرج عن الناس.

وطالبت الوزارة الأئمة بالالتزام بالخطبة الموحدة وإيصال رسالتها بروح وسطية تجمع بين وضوح النصوص الشرعية وملامسة متطلبات العصر.

رئيس القطاع الديني

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان، بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع الشئون الدينية، بديوان عام وزارة الأوقاف.

من هو السيد عبد الباري

يشار إلى أن الدكتور السيد عبد الباري حصل على درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين والدعوة، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠١٠، وتولى عددًا من المناصب القيادية بالوزارة، كما عمل إمامًا وخطيبًا بالمساجد الكبرى بالقاهرة، وكبير وعاظ بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ومحاضرًا بأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وخطيبًا لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.