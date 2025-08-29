قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بعقود رسمية فى إيطاليا.. قدم الآن
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي
الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة اليوم الجمعة
الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "سماحة الإسلام"
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. 125 جائزة وأرزاق يغفلها كثيرون
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
ديني

الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "سماحة الإسلام"

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف  أن خطبة الجمعة ليوم 29 أغسطس 2025م، الموافق 6 ربيع الأول 1447هـ، ستدور حول موضوع "سماحة الإسلام"، وذلك في إطار خطتها الدعوية التي تهدف إلى إبراز القيم الأصيلة في رسالة الدين.
الوزارة أوضحت أن اختيار هذا العنوان يهدف إلى إظهار الجوانب المضيئة للسماحة في الشريعة الإسلامية، وما تحمله من معانٍ سامية في معاملة المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.
كما بيّنت أن الخطبة ستركّز على ضرورة تجسيد هذه القيم في واقع الحياة اليومية، بما يشمل التعاملات الفردية والعلاقات المجتمعية، بل وحتى على مستوى العلاقات الدولية.
وأكدت الأوقاف أن السماحة في الإسلام ليست مجرد أقوال أو شعارات، وإنما ممارسة حقيقية تُترجم إلى رحمة وتيسير ورفع حرج عن الناس.
وطالبت الوزارة الأئمة بالالتزام بالخطبة الموحدة وإيصال رسالتها بروح وسطية تجمع بين وضوح النصوص الشرعية وملامسة متطلبات العصر.

رئيس القطاع الديني 

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان، بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع الشئون الدينية، بديوان عام وزارة الأوقاف.

من هو السيد عبد الباري  

يشار إلى أن الدكتور السيد عبد الباري حصل على درجة الدكتوراه في كلية أصول الدين والدعوة، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠١٠، وتولى عددًا من المناصب القيادية بالوزارة، كما عمل إمامًا وخطيبًا بالمساجد الكبرى بالقاهرة، وكبير وعاظ بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ومحاضرًا بأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وخطيبًا لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

