وزير الخارجية الإيراني: يجب وقف الهجمات على غزة فورا قبل فوات الأوان

قال وزير خارجية إيران أمير حسين عبداللهيان ، اليوم الجمعة، أنه يجب وقف الهجمات على غزة فورا قبل فوات الأوان.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن استمرار إسرائيل بدعم من واشنطن بالحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة الغربية.

لا حل سوى استمرار الهدنة وإرسال مساعدات إلى غزة



ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه لا يوجد حل سوى استمرار الهدنة وإرسال مساعدات إلى غزة والاتفاق على تبادل الأسرى.

ولفت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر منصة "إكس" إلى أن "استمرار الحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة الغربية.