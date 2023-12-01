وفد بنك الكساء المصري يبحث إنشاء مشغل فتيات بالعريش

زار مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وفدا من بنك الكساء المصري، بهدف إنشاء مشغل للفتيات بجمعية شباب الخير لتحقيق استفاد عضوات الجمعية لاكتساب مهارات وافتتاح مشروعات متناهية الصغر في مجال الخياطة والتفصيل.

كان في استقبال الوفد نوال سالم رئيس مجلس الإدارة ،وابراهيم سالم المدير التنفيذي واحمد عيسى وعادل معوض أعضاء الجمعية وعدد كبير من السيدات المستفيديات من عضوات الجمعية .

15سيدة ؛

قال عبد الله كساب مدير المشروع إن الهدف من المشروع هو مساعدة السيدات المعيلات المستفيدين من تكافل وكرامة، حيث تقدم ما لا يقل عن 15 سيدة يرغبن في التدريب علي فنون مهارات الخياطة .



وأضاف مدير المشروع عبد الله كساب، أنه سوف يتم التعاقد مع المتدربات علي العمل بالمشروع وايضا عقد اخر مع الجمعية التي سوف تشرف علي المشروع .

وأكد سيف علي منسق المشروع، أهمية التدريب علي مهارات وفنون الخياطة ، و في نهاية التدريب، والمقرر له 6 أيام، سوف يتم اختيار 10 من السيدات الراغبات في العمل في المشغل.