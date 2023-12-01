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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف شمال سيناء: استمرار ندوات معا ضد العنف

ندوات معا ضد العنف
ندوات معا ضد العنف ضد المرأة بسيناء

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء،  عقد ندوات مبادرة ( معاً_ضد_العنف) بالمدارس التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء ،فى إطار حرص مديرية أوقاف شمال سيناء على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المجتمع ، وفى إطار مسابقة أفضل أداء دعوى.

 

 حيث تحدث العلماء أئمة المساجد المحاضرين فى الندوات التى أقيمت فى (4 ) مدارس بمحافظة شمال سيناء (مدرسة أحمد عسكر الابتدائية ، مدرسة الحسنة الثانوية المشتركة، مدرسة نخل الثانوية، مدرسة الغزالي الثانوية بنات) حول موضوع:( لا للعنف والتنمر.
 

خطبة الجمعة:

وتشارك مديرية أوقاف شمال سيناء في مبادرة ( معاً_ضد_العنف) المتعارف عليها دولياً بحملة ال16يوم  والتى بدأت من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام ، مع التنويه عن المبادرة ( معاً ضد العنف ) خلال خطبة الجمعة.

 

حيث شارك  العلماء أئمة المساجد  بعقد ندوات: 
فى عدد (26) مدرسة، ز عدد ( 6) مجلس مدينة بجميع مراكز محافظة شمال سيناء.

 

وقد تناول موضوعات تحت عنوان:
( معاً ضد العنف - لا للعنف والتحرش- لا للعنف والتنمر- حرمان المرأة من الميراث - كيف تحمى نفسك من العنف والتنمر ).

 

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