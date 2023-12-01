الوزير المفوض الأسبق: مصر تشهد عرسا وطنيا خلال الانتخابات الرئاسية

قال منجي بدر، الوزير المفوض التجاري الأسبق، إن الدولة المصرية تشهد عرسا وطنيا من الطراز الأول واستكمال لتاريخ مصر في الجانب السياسي بتوطين الديمقراطية.



وأضاف منجي بدر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السفارات والقنصليات المصرية تشارك في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وسط فرحة وبهجة واحتفال بين المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن ما يحدث نوع من أنواع الدفء الوطني المصري الذي يتمثل في شعور المواطن بالخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأشار إلى أن السفارات المصرية تستعد للانتخابات الرئاسية وسط بهجة، متابعا أنه يجب على الكل أن يشارك في صناعة مستقبل البلاد.