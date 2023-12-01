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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو بالشيوخ: جميع الإمكانيات الحزبية مسخرة لمساندة مصر خلال الانتخابات الرئاسية

النائب إيهاب أبوكليلة
النائب إيهاب أبوكليلة

أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية، أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر منذ آلاف السنين يقودها الشباب الذين لهم دور مهم في المشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالتعاون مع مركز شباب الحرمين، تحت عنوان المؤتمر الوطني "انزل شارك - ادعم بلدك" بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المحافظة، لحث المواطنين على تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، بحضور لفيف من أستاذة وعمداء كليات جامعة الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والطبيعية بالمنتزه، وأعضاء المراكز الشبابية، والفرق من الطلائع والشباب والكشافة.

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وقال أبوكليلة إن جميع الإمكانيات الحزبية مسخرة وكافة التشكيلات تعمل لمساندة الدولة المصرية من أجل بناء مصر جديدة في ظل قيادة رشيدة حكيمة.

وأكد أبوكليلة أن المصريين سيضربون أفضل مثل وسيوجهوا رسالة قوية للعالم بأن المصريين يختارون رئيسًا قويًا لقيادة البلاد لـ6 أعوام قادمة.

وأشار إلى أن المشاركة الايجابية والنزول بكثافة خلال أيام الانتخابات رسالة إلى العالم أجمع بمدى الوعي السياسي لدى الشعب المصري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتي تتطلب تكاتفا من جميع المصريين.

يأتي هذا في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" والتي تتضمن عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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