نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة.. برنامج للمتحدثين الإعلاميين الرسميين بالمحافظات

اجتاز المتحدث الرسمي لمحافظة شمال سيناء، محمد سليم سلام دورة تدريبية مكثفة في الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة.في خطوة لتعزز الكفاءة الإعلامية، حيث استمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين ، بحضور 29 متحدثًا رسميًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية.

حفل تخريج:



واحتفلت الأكاديمية بتخريج المشاركين في دورة "المتحدثين الرسميين ومديري المكاتب الإعلامية بالمحافظات المصرية"، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

و استهدفت الدورة تطوير مهارات المشاركين في التحدث للجمهور، إدارة الحملات الإعلامية خلال الأزمات، والتسويق الرقمي، بما يلبي أحدث المعارف في هذه المجالات.

وتعد هذه الدورة استمرارًا للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، مما أسهم في تصميم محتوى البرنامج الذي ينعكس أحدث التطورات في مجالات التواصل وإدارة الأزمات الإعلامية والتسويق الرقمي.

