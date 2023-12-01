المصريون يتوافدون على مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية بقطر

أذاعت الفضائية الأولى تقريرا عن توافد المصريون بدولة قطر، حيث بدأ المصريون في الإدلاء في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية بدولة قطر.

وبدأت السفارة المصرية في العاصمة القطرية الدوحة في استقبال الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحا وفقا للتوقيت المحلي بقطر.

وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة

ورفع بعض الناخبين علم مصر أثناء الاظلاء بأصواتهم في الإنتخابات كما رفع البعض صورا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة حول العالم والتى صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٧ سنة ٢٠٢٣ بتحديد مقراتها وعناوينها، كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يحق لكل مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين ان يكونوا متواجدين خارج البلاد سواء كانوا مقيمين او زائرين لفترة وجيزة.