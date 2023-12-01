النشرة الدينية .. أصعب 10 مشاهد لأهوال القيامة.. آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

مركز الأزهر للفتوى يحذر من فعل أثناء صلاة الجمعة| تعرف عليه



هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها؟.. دار الإفتاء تجيب



خطيب مسجد النور: منهجنا يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر



يوم تبلى السرائر.. خطيب المسجد الحرام: الآية فيها أصعب 10 مشاهد لأهوال القيامة



جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام



عن الإيجابية.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة



آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أمامك فرصة تنال بها الخيرات



دار الإفتاء: يحرم استخدام ميكروفون المسجد للإبلاغ عن المفقودات



ما حكم زكاة المال على السيارة بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب



ما حكم العمل في شركات التمويل؟ .. دار الإفتاء: حلال بشرط

