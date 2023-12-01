خطيب مسجد النور: منهجنا يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر

قال الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار، مدير عام المساجد، بوزارة الأوقاف، إن من الإعداد الجيد، هو استمرار العمل الوطني الذي بدأ مع بداية مصر الحديثة، الذي حمل عنوان (مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان).

وأضاف مدير عام المساجد، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد النور بالعباسية، أن هذا تم من خلال نشر ثقافة صحيحة علمية عن الإسلام، تجمع بين الدقة والوضوح البياني، لإعطاء جرعات كافية لفهم الإسلام.

وأكد أن منهجنا يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر، يقوم على الفتوى والتبشير بالدعوى، يدعو إلى الاجتهاد والتفاعل الحضاري، لينتقل بنا سريعا من فهم الإندماج إلى الانتعاش ومن فقه الأزمة إلى فقه العافية ومن فقه الضيق إلى فقه السعة.

وذكر أن من الإعداد الجيد، ترتيب الأولويات، وعدم الانشغال بصغائر الأمور وتوافهها، فهذا أول الطريق الصحيح ومن الإعداد الجيد، هو إتقان العمل، فنهمس في أذن كل عامل إلى إتقان العمل ومراقبة الله عزوجل، ولا ينتظر تفتيش إداري حتى يتقن عمله.

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد النور بالعباسية، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية للشيخ محمدي بحيري.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" ، ومن المقرر أن ينقلها التليفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.