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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عن الإيجابية.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، التي توافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري، لتكون تحت عنوان "الإيجابية".

بدوره، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية من صميم الواجب الوطني

من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

ووجَّه مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.

الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة خطبة الجمعة الايجابية

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عن الإيجابية.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة


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