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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا باليوم العالمي للإعاقة.. جامعة العريش تنظم ورشة عمل

ورشة عمل احتفالا
ورشة عمل احتفالا باليوم العالمي للإعاقة

نظمت جامعة العريش محافظة شمال سيناء ورشة عمل بعنوان "مساواة الإعاقة"، وذلك بالتعاون مع الأمديست، احتفالا باليوم العالمي للإعاقة، تحت رعاية  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ش وفي ضوء برتوكول التعاون بين جامعة العريش والأمديست.

افتتح رئيس جامعة العريش ورشة عمل لأصحاب الهمم بالجامعة، بعنوان "تدريب مساواة الإعاقة " بالتعاون مع الأمديست، حث فيها أصحاب الهمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الجامعة توفر وسائل نقل لنقلهم للجان الانتخابية.

ذوي الإعاقة:

استهدفت الورشة طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة والمهتمين بهم من كليات الجامعة، أكد رئيس الجامعة علي اهتمام الجامعة بتقديم كافة سبل الاتاحة ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة، 

وأشار إلى اهتمام الجامعة بدعم حقوق ذوى الهمم، وتمكينهم بشكل أفضل في العملية التعليمية وتعظيم فرص  وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وسبل الإتاحة لتلقى الخدمات التعليمية بما يدعم تحقيق دمجهم بالمجتمع.

ولفت رئيس الجامعة، إلى تقديم  التيسيرات اللازمة للامتحانات لتناسب قدراتهم المختلفة، يهدف التدريب إلى تهيئة المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة بهدف خلق بيئة تعليمية دامجة للطلاب ذوى الإعاقة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب أصحاب الهمم على المشاركة فى الانتخابات واحاطهم علما بالمشاريع القومية التى فى مصرنا الحبيبة بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة وكذلك الانجازات التى حدثت فيما يخص أصحاب الهمم ودمحهم الايجابى فى المجتمع.

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جامعه ورشة العالمي الإعاقة العريش

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