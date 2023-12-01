نظمته آداب العريش.. يوم للغة الإنجليزية عبر تطبيقات الأندرويد

أطلقت كلية الآداب جامعة العريش شمال سيناء ، فعاليات "يوم اللغة الإنجليزية عبر تطبيقات الأندرويد" ،في ظل سعي القيادة السياسية لرقمنة البيانات والعمليات لتحقيق النموذج الرقمي تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش .

أعلن د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم رفع حزمة من تطبيقات الأندرويد المدفوعة التي يمكن تحميلها مجانًا لفترة محدودة من متجر Google Play عبر روابط يقوم سلامة برفعها على صفحته الشخصية على الفيس بوك ومجموعات الواتساب.

وأوضح سلامة أن هذه التطبيقات تهدف إلى إثراء الحصيلة اللغوية وتنمية مهارات الاستماع والنطق والقراءة والكتابة لدى المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية بمختلف أعمارهم.

الرقمنة :

وأطلق سلامة ، مبادرة معًا نحو الرقمنة نهاية أكتوبر 2023 وفعاليات أسبوع الرقمنة في الفترة من 18-23/11/2023 للمساهمة في نشر الثقافة الرقمية والوصول إلى التحول الرقمي الذي يتسم بسرعة ودقة الأداء وتوفير الوقت والجهد والمال والقضاء على البيروقراطية والفساد.