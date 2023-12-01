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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من أجل الفلسطينيين.. حملات للتبرع بالدم فى مراكز الشباب والأندية بسيناء

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم من شباب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، حملات للتبرع بالدم فى مراكز الشباب والأندية، وذلك بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

بنك الدم:

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بييناء ،  تم تنظيم فعاليات حملات التبرع بالدم برعاية المديرية، وبالتعاون مع بنك الـدم والمصالح الحكومية بشمال سيناء، وبقيادة ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ،  حيث تم تنفيذ حملات التبرع بالدم بمركز شباب مدينة العريش   تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)، وذلك خلال يوم الخميس الموافق 30نوفمبر2023 ، 

وأكد "حسن عبدالوهاب " داعيا المواطنين للتبرع بالدم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكداً أن ذلك واجب وطني وقومي تجاه أشقائنا الفلسطينيي، والحملة التي أطلقتها الوزارة تساهم في علاج الجرحى والمصابين، ويتم التنفيذ عن طريق إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد المصالح الحكومية وبنك الدم وشباب yly وشبابها.
 

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سيناء حملات الدم الشباب الفلسطينيين

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