قررت جهات التحقيق المختصة رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب ومنع التحفظ على أمواله.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بـ العفو عن زياد العليمي.
يأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب ولجنة العفو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي.