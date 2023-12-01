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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما هو المخطط الأمريكي ضد حماس بعد تحرير الرهائن من غزة؟

حركة حماس
حركة حماس

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرا بشأن مخطط الولايات المتحدة، بعد الانتهاء من إفراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" إن إداراة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستفكر في مطالبة قطر بإغلاق مكتب حماس في الدوحة بعد أن تفرج عن جميع الرهائن لديها، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، ستكون بمثابة توبيخ كبير لحماس وإحراج لقطر، الحليف من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي كان بمثابة قناة لمحادثات الرهائن مع المقاومة الفلسطينية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي، توجه الولايات المتحدة كافة الجهود نحو تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ودعم العملية العسكرية الإسرائيلية وتحسين الظروف الإنسانية في غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات داخلية جادة حول ما إذا كان سيتم تنفيذ طلب قطر، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لصحيف "بوليتيكو"، ويبدو أن المؤشرات المبكرة تدفع إلى أنه سيتعين على حماس العثور على موطن جديد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة دبلوماسية حساسة: "لقد أوضحنا أنه بعد 7 أكتوبر، لن يكون هناك المزيد من العمل كالمعتاد مع حماس، وهذه مناقشة سنواصل إجراؤها مع الشركاء في المنطقة."

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه هناك خوف متزايد من أن يؤدي إغلاق الموقع السياسي لحماس إلى تعقيد أي قناة خلفية مستقبلية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجماعة.

وقال ريتشارد جولدبرج، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي التابع لترامب: "لقد حان الوقت للتفكير الصادق في الدور الذي لعبته قطر في بناء حماس والخطوات التي يجب اتخاذها لتفكيك كل الدعم القطري لحماس في المستقبل". في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية. وبالإضافة إلى ضمان إغلاق المكتب، يقترح غولدبرغ تجريد قطر من مكانتها كحليف من خارج الناتو أو تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.

ولطالما قالت قطر إن مثل هذه المواقف غير عادلة. وكتب مشعل بن حمد آل ثاني سفير قطر لدى الولايات المتحدة، في مقال افتتاحي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر الماضي، أن مكتب حماس انتقل إلى الدوحة "بعد طلب من واشنطن لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".

وأوضحت الصحيفة أنه إذا طلبت الولايات المتحدة من مكتب حماس العمل في قطر، فيمكنها أن تأمر بإغلاقه وطرد قيادته، ومن الممكن أن ترفض قطر، التي تستضيف قاعدة جوية عسكرية أمريكية كبرى، هذا الطلب، لكن المسؤولين والخبراء الأمريكيين يقولون إن الدوحة ستلبي رغبة واشنطن.

وقال ماجد بن محمد الأنصار، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، لشبكة سي إن إن الأمريكية الماضي: “لقد لعبت هذه القناة دورًا فعالاً للغاية في عدد لا يحصى من حالات التهدئة التي حدثت" مضيفا: "طالما أن هذه القناة مفيدة في خلق السلام، فيجب أن نحصل عليها، ولا يمكننا أن نتحمل خسارتها".

ويرى المسؤولون الأمريكيين أن القناة مهمة أيضاً، وقد أثبتت أهميتها في إطلاق سراح حوالي ثلث الرهائن الذين تحتجزهم حماس في الأيام الأخيرة وأعرب البعض عن مخاوفهم لصحيفة لصحيفة بوليتيكو من أن حماس، إذا تم طردها، يمكن أن تجد منزلاً في دولة أكثر عدائية مثل سوريا أو إيران، - وفق تعبيرهم - لكن هذه المخاوف لا تطغى على الشعور في واشنطن بأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية تيد بود، الثلاثاء الماضي إنه بعد حل أزمة الرهائن، يجب تسليم قيادة حماس في قطر إلى الولايات المتحدة، حتى يتمكن هؤلاء الإرهابيون من مواجهة العدالة بتهمة قتل واختطاف مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة.

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