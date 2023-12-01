ترعة تخطف حياة طفل في دار السلام بسوهاج

انتهت حياة طفل مازالت خطى عُمره في الثالثة، غرقًا بترعة أمام منزل أسرته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طفل غرقاً بترعة أمام منزل أسرته دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل (صلاح ح.م.ا- 3 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال والده المدعو (حازم م.ا.ق- 48 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل سقط بترعة؛ ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.