معجزة في أوغندا.. عجوز تنجب توأما بعد سن الـ 70

معجزة لا تتكرر.. أنجبت امرأة في السبعين من العمر توأمًا، في أوغندا، في "إنجاز استثنائي"، على ما كشف طبيبها، أمس الخميس.

إلى ذلك، قال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن إنجاب امرأة سبعينية توأمًا "إنجاز استثنائي".



ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأمها، وهما طفل وطفلة، الأربعاء الماضي، بأنها "معجزة".

وأكد الطبيب إدوارد تامالي سالي أن الأم والطفلين بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا.



سافينا ناموكوايا تعيش في ريف ماساكا، على بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب العاصمة.

يذكر أن المرأة السبعينية أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وُصفت بـ"المرأة الملعونة" لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.