اللي شافهم قال توأم.. شبيهة الفنانة أمينة خليل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، تظهر فيها الفنانة امينة خليل بجانبها فتاة طبق الاصل منها، واثارت جدل المتابعين وبدأوا يتسألوا "هي امينة خليل مين فيهم بالظبط".





وكانت شبيه امينة خليل هي الماكير ياسمين مختار والتي أثارت صورتهن جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينهم





وانهالت التعليقات علي الصورة بشكل كبير وكانت أبرزها يعني دي مش مراية وآخرون دول توأم، وكانت ظهرت ياسمين مع امينة في احد المناسبات بدون مكياج وبنفس ستايل الملابس.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.