سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد.ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

سعر فستان نادين نسيب نجيم

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم تصميم دار أزياء Schiaparreli، ووصل سعر الفستان إلى 8500 يورو، أي ما يعادل 290 ألف جنيه.



وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل البني والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي من نفس دار ازياء الفستان.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم