رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة بإطلاق مجموعة أحذية جديدة في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وخلابة.

سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي فستان أسود متوسط الطول وباكمام طويلة وبتصميم مجسم على جسدها، ومرصع بكريستالات كبيرة وقطع معدنية على شكل مخالب على جانبي حضرها، ونسقت نادين الفستان مع حذاء مفتوح باللون الأسود في الفضي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم العلامة التجارية Area، وقد وصل سعره إلى 1120 جنيه سترليني، أي ما يعادل 44 ألف جنيه مصري.

وتركت نادين نسيب نجيم خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين نسيب نجيم بعض اللمءات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه. مع الكحل الأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية.

فيما تزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار خواتم وقرطين ناعمين تناسبوا بشكل كبير مع تفاصيل إطلالتها.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم