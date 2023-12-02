مصري في الإمارات: التصويت في أول يوم من انتخابات الرئاسة كان مميزا

قال المستشار محمد عبد الرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، إن اليوم كان مميزا للغاية ، والهيئة الوطنية للانتخابات استخدمت تكنولوجيا حديثة سهلت على المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات.

وأضاف المستشار محمد عبد الرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن تلك التكنولوجيا الحديثة لا تسمح للناخب أن يصوت مرتين.

وأوضح المستشار محمد عبد الرازق، أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات، أن الأجهزة الأمنية الإماراتية تعاونت للغاية مع المواطنين المصريين في أبو ظبى وأمام القنصلية وسهلت الأمور لوصول الناخبين للجان الانتخابية .