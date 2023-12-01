«عمره ما خدمني».. محمد صلاح يوضح علاقته بـ مرتضى منصور

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق، أنه ليس محسوبا على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “مرتضى منصور عمره ما خدمني، ولكن الصداقة شيء آخر، حيث تربطني به صداقة، وليس من الأصل إنكار صداقتي به”.

وتابع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق: “لست اجتماعيا رغم ممارستي كرة القدم”.

وأضاف أن أول مباراة لعبها في الزمالك كانت ضد المحلة عام 1974، مشيراً إلى أن الخواجة وحسن شحاته وعلي خليل كانوا نجوم الزمالك في بداياتي.

وواصل “صلاح” خلال اللقاء: "أول راتب حصلت عليه من الكابتن حلمي زامورا كان 400 جنيه عام 1981، مشيرا إلى أن أداء الزمالك متذبذب حاليا وليس ثابتا".