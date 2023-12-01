محمد صلاح: كهربا يستقطب نجوم الزمالك للعب للأهلي

قال محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، إن 5 آلاف جنيه كانت السبب في رحيل الكابتن رضا عبد العال من الزمالك، مشددا على أن كهربا يستقطب بعض اللاعبين حاليا من الزمالك للأهلي مستغلا صداقته بهم.



وأضاف صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أطالب باستكمال شيكابالا وعدم اعتزاله، موضحا أن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر رغم أن عمره 39 عاما.

وأوضح محمد صلاح، أنه يؤيد رحيل عبد الغني عن الزمالك لتراجع مستواه.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيء.