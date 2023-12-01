عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صلاح: كهربا يستقطب نجوم الزمالك للعب للأهلي

الكابتن محمد صلاح
الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق

قال محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، إن 5 آلاف جنيه كانت السبب في رحيل الكابتن رضا عبد العال من الزمالك، مشددا على أن كهربا يستقطب بعض اللاعبين حاليا من الزمالك للأهلي مستغلا صداقته بهم.

وأضاف صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أطالب باستكمال شيكابالا وعدم اعتزاله، موضحا أن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر رغم أن عمره 39 عاما.

وأوضح محمد صلاح، أنه يؤيد رحيل عبد الغني عن الزمالك لتراجع مستواه.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيء.

الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق الكابتن رضا عبد العال كهربا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

ترشيحاتنا

بسام راضي: إقبال المصريين في إيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية جيد

سبب غلق سيراليون لجان التصويت مبكرا أمام المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

خرج عن شعوره بهذا الفعل.. جماهير الهلال تستفز رونالدو عقب ديربي الرياض

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 

5 إجراءات في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ