سفير مصر في روسيا: نأمل مشاركة أكبر عدد من الناخبين بالاستحقاق الرئاسي

وجه السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري، رسائل إلى الجالية المصرية في موسكو، بالإقدام بشكل مكثف على مقر السفارة؛ من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إلى أن السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستقبلت في اليوم الأول منها، عددا كبيرا من المواطنين، موضحا: نأمل أن يدلي أكبر عدد من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين القادمين.

وأضاف النجاري، خلال رسالة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استعدادات السفارة المصرية في موسكو للانتخابات الرئاسية، جرت على أكمل وجه قبل عدة أيام من بداية التصويت، مشيدا بالدولة المصرية متمثلة في الخارجية المصرية التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت.

وأكد أن الانتخابات اليوم على خير ما يرام وكانت وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وواصل تصريحاته: « نلتزم بهذه التعليمات بشكل دقيق جدا، ويصل عدد أفراد الجالية المصرية في روسيا إلى حوالي 40 ألف مصري، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته، ونحن ندرك أن المصريين في روسيا موجودون في مدن روسية كثيرة، وقد لا تساعد الظروف بعضهم في الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته».

ونوه بأن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين في روسيا منذ فترة طويلة قبل التصويت؛ لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية، ونشرت هذه القواعد والتفاصيل على الموقع الإلكتروني للسفارة.