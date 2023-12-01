سفير مصر بتونس: قدمنا كل التسهيلات الممكنة للمصوتين في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أشاد إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، بإقبال الجالية المصرية في تونس، وكثافة الإدلاء في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

أوضح أن السفارة فتحت أبوابها اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية التي اجريت اليوم، والمقرر استمرارها في مقر السفارة يومين أخرين بدءًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وتم تقديم كل التسهيلات الممكنة للمصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «فهمي»، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن السفارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه يتواصل بشكل دائم مع أعضاء الجالية المصرية في تونس.

أوضح أنه عقد عدد من اللقاءات معهم خلال الفترة الماضية والتى شهدت التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية مع استعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة، وقد عكست تلك اللقاءات إهتماماً كبيراً من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.