الانتخابات الرئاسية في روسيا.. مشاركة وإقبال كبير على صناديق الاقتراع

كشف أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، تفاصيل بدأ اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه بدأ توافد المواطنين في التاسعة صباح اليوم أمام اللجان الانتخابية في ظل طقس شديد البرودة.



وأضاف رئيس الجالية المصرية في روسيا، في لقاء لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور ، مساء اليوم الجمعة، أن المواطنين توافدوا على المقرات الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم، متابعا أنه كان هناك حرص من المواطنين على التوافد والانتخاب على الرغم من الطقس، ويوجد سعادة واضحة بين الناخبين.

وأشار أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إلى أن الجالية المصرية في روسيا حوالي 40 ألف شخص في أكثر من مكان مختلف، مستدركا أنه مشاركة واقبال كبير على صناديق الاقتراع.