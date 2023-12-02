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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصري في بريطانيا: قسوة الطقس لم تمنع الجالية من التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث مصطفى رجب أحد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

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وقال مصطفى رجب أحد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ومنة فاروق،: "على الرغم من أن الطقس هنا بارد جدا واليوم يوم عمل لكن هناك إقبال من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

 

وأضاف مصطفى رجب أحد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا،: "لم أتوقع كل هذا الإقبال من قسوة الطقس، لكن الانتخابات الحالية أفضل من الانتخابات السابقة"، لافتا: "


وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.

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