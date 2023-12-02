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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في تنزانيا: الجميع هنا يترقب مواجهة يانج أفريكانز مع الأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، آخر الكواليس قبل مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

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وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " مواجهة يانج أفريكانز مع الأهلي مرتقبة هنا في تنزانيا، فالجميع هنا يعلم حجم ونجاحات النادي الأهلي".
وتابع: "الحضور الجماهيري لمواجهة غدا سيكون كبيرا، هناك ترقب كبير لتلك المواجهة منذ فترة".


وأتم: "درجات الحرارة هنا في تنزانيا من 28 إلى 30 درجة مئوية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهو ما قد يصعب مهمة الأهلي ".

ويلعب الاهلي مباراته بدون تواجد اللاعب اكرم توفيق بسبب عدم جاهزيته نظرا لعودته من إصابة.


وفي سياق متصل ، أشاد الإعلامي محمد بركات، بقرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي باستبعاد أكرم توفيق، ظهير الفريق الأحمر من مواجهة يانج أفريكانز المقبلة.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " غياب أكرم توفيق عن مباراة يانج أفريكانز طبيعيا خاصة بعد مشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة".


وتابع: " أكرم توفيق عائد من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغاب لمدة طويلة، لذلك إراحة كولر له قرار صحيح".

شريف إسماعيل مصر تنزانيا الأهلى دوري

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