الأهلي يودع منافسات كأس مصر لكرة اليد بعد الخسارة من البنك الأهلي

ودع الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي منافسات كأس مصر لكرة اليد من دور ال16، بعد الخسارة من البنك الأهلي.

أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية، وانتهت بفوز المنافس بنتيجة 27-26.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته يوم 9 ديسمبر الجاري في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن، الأهلي قد فاز مؤخرًا على الزمالك بنتيجة 25–24 في ختام مباريات المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب الزمالك بنتيجة 25-24، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دوري المحترفين.