عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يرفض رحيل هذا اللاعب..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة عن الاهلي

كولر
كولر

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بعدم رحيل نجم الفريق في يناير.

txt

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

txt

إبراهيم سعيد: رمضان صبحي ظلم نفسه بالرحيل عن الأهلي.. وصعب يرجع تاني

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، رفض رحيل طاهر محمد طاهر خلال الصفقات التبادلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير".

وأوضح : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلي أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

واختتم حديثه : "كولر يرى أن طاهر محمد طاهر لاعب مهم في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولابد من عدم دخوله ضمن أى صفقة تبادلية".

إبراهيم سعيد الأهلى كولر طاهر محمد طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

5 إجراءات في أسبوع| الحكومة تحاصر تجار الدولار.. وانفراجة خلال ساعات

بحضور “الهضبة”| كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن.. الابنة جمعت الأب والأم

موضوعات متعلقة

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

لن تصدق..قرار صادم من الصين ضد أمريكا واوروبا

معجزة في أوغندا.. عجوز تنجب توأما بعد سن الـ 70

مسئول بنادي الهلال السعودي لصدى البلد: ديربي الرياض يجذب أنظار العالم وهذه فرص التتويج بالدوري

تغيير المكان.. الثقب الأسود يتسبب في مفاجأة صامة

حداد في شوارع الفلبين بعد وفاة آخر أنثى فيل

شركات تسحب إعلاناتها من تويتر..و إيلون ماسك يهاجم بكلمات بذيئة

أسرّة للنوم في الهواء الطلق داخل «سينما» مفتوحة للجمهور في سيدني|شاهد

ترشيحاتنا

سفير فلسطين بالقاهرة: 1800 غزاوي عادوا من مصر في أيام الهدنة

الجالية المصرية بالكويت عن انتخابات الرئاسة: نشارك في بناء الجمهورية الجديدة

فرج عامر يكشف عن عوامل أساسية لاستعادة مستوي الأهلي ..تفاصيل

ضياء رشوان عن تصويت المصريين في الخارج: اليوم الأول شهد توافد عدد كبير

توافد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

بتكلمهم في التليفون.. فتاة تدعى أنها موظفة لسرقة عملاء البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض المحتشم.. أمينة خليل تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسباح يصارع الموت.. شاهد

بـ خصر منحوت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ