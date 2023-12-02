كولر يرفض رحيل هذا اللاعب..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة عن الاهلي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بعدم رحيل نجم الفريق في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، رفض رحيل طاهر محمد طاهر خلال الصفقات التبادلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير".

وأوضح : "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق إلي أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

واختتم حديثه : "كولر يرى أن طاهر محمد طاهر لاعب مهم في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولابد من عدم دخوله ضمن أى صفقة تبادلية".