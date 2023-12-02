إبراهيم سعيد: رمضان صبحي ظلم نفسه بالرحيل عن الأهلي.. وصعب يرجع تاني

أكد إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن رمضان صبحي ظلم نفسه برحيله عن النادي الاهلي للعب في نادي بيراميدز بالدوري المصري، مشددًا على أنه من الصعب العودة للعب مع النادي الأهلي مرة أخرى.

وأوضح ابراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن تعامل النادي الأهلي مع رمضان صبحي كان أفضل معاملة قبل رحيله، معقبًا: "كان نفسي النادي الأهلي يعاملني نفس ما تعامل مع رمضان صبحي قبل رحيله عن النادي".

وعن أداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، قال مصطفى شوبير أداءه جيد مع النادي الأهلي ولكن يحتاج الاستمرارية في حراسة مرمى الفريق فقط.